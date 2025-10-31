ТЦ "Гулівер" у Києві призупинив роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт

Торговий центр Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.
Про це йдеться у пресрелізі "Ощадбанку".
Зазначається, що "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" (які відповідно, володіють 80% і 20% Gulliver) вирішили рішення тимчасово закрити торговий центр з безпекових міркувань. Комплекс зачинений з 22:00 30 жовтня 2025 року.
"З моменту набуття банками права власності представники колишнього власника (ТОВ "ТРИ О") всіма способами саботують передавання банкам ефективного управління комплексом. Зокрема, заблоковано доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, заблоковано передавання основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень", – йдеться у повідомленні.
В "Ощадбанку" також додали, що ТОВ "ТРИ О" в період відключень електроенергії максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу.
"Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам", – додали в "Ощадбанку".
- У липні 2025 року консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку набули право власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом.
- 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.
- Пізніше Офіс генпрокурора ініціював передачу київського ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА. Це клопотання прокурори подали в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.
- Перед цим, у березні, журналісти "Схем" слідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Поліщука, який володіє "Гулівером" і мережею "Ельдорадо" і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень.
- Торгівельно-розважальним і бізнес-центром "Гулівер" керує дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" (юридична назва комплексу) є формальним власником – в реєстрі зазначений її двоюрідний брат. Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку. У своєму розслідуванні "Схеми" опублікували договір поруки по кредиту за "Гулівер", особисто підписаний Поліщуком.
- Журналісти також встановили, що під час воєнного стану Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації. Також Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".
- Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження. Зокрема, - за статтею "зловживання владою або службовим становищем".
- Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Поліщук посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes. Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. Поліщука називали одним із його "гаманців". Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки РФ.