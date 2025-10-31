ТЦ "Гулівер" у Києві призупинив роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт

Торговий центр Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

Про це йдеться у пресрелізі "Ощадбанку".

Зазначається, що "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" (які відповідно, володіють 80% і 20% Gulliver) вирішили рішення тимчасово закрити торговий центр з безпекових міркувань. Комплекс зачинений з 22:00 30 жовтня 2025 року.

"З моменту набуття банками права власності представники колишнього власника (ТОВ "ТРИ О") всіма способами саботують передавання банкам ефективного управління комплексом. Зокрема, заблоковано доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, заблоковано передавання основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень", – йдеться у повідомленні.

В "Ощадбанку" також додали, що ТОВ "ТРИ О" в період відключень електроенергії максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу.

"Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам", – додали в "Ощадбанку".