Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Голова "Нафтогазу": більшість українців сплачують за газ, рівень розрахунків нижчий лише в 2 областях

На тлі російських ударів по енергетиці сплата за послуги дуже важлива. 

Голова "Нафтогазу": більшість українців сплачують за газ, рівень розрахунків нижчий лише в 2 областях
На одному із газосховищ України
Фото: utg.ua

Українці у своїй більшості сплачують за послуги газопостачання. Лише в Донецькій і Херсонській областях рівень розрахунків нижчий, повідомив голова НАК “Нафтогаз” Сергій Корецький під час дискусії в рамках спільного проєкту LB та EFU Group“Нова країна”. 

В інших розрахунки за газ складають 100 %. Корецький припускає, що і за інші комунальні послуги теж сплачує більшість.

Водночас компанія продовжує потребувати коштів, особливо на тлі нещодавніх російських ударів по газовидобутку.

“Є так зване РВТ – різниця в тарифі, яка компенсовує справедливо. Але є величезна заборгованість понад РВТ. Особливо в поточних реаліях, коли російські терористи розвалили нам газовидобуток і потрібно імпортувати – вдруге вже за цей рік. Спочатку було лютий-березень, тепер жовтень. Сім атак за жовтень”, – повідомив він.

На імпорт є додаткова потреба в 90 млрд гривень.

“Тому розрахунки вкрай можливі, щоб купувати наступний об’єм. Попри те, що ми купуємо його по ринковій ціні, а відпускаємо по фіксованій”, – пояснив голова “Нафтогаз”.

Корецький закликав бережно ставитися до витрат газу. 
