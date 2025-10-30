Голова "Нафтогазу": більшість українців сплачують за газ, рівень розрахунків нижчий лише в 2 областях

На тлі російських ударів по енергетиці сплата за послуги дуже важлива.

Українці у своїй більшості сплачують за послуги газопостачання. Лише в Донецькій і Херсонській областях рівень розрахунків нижчий, повідомив голова НАК “Нафтогаз” Сергій Корецький під час дискусії в рамках спільного проєкту LB та EFU Group“Нова країна”.

В інших розрахунки за газ складають 100 %. Корецький припускає, що і за інші комунальні послуги теж сплачує більшість.

Водночас компанія продовжує потребувати коштів, особливо на тлі нещодавніх російських ударів по газовидобутку.

“Є так зване РВТ – різниця в тарифі, яка компенсовує справедливо. Але є величезна заборгованість понад РВТ. Особливо в поточних реаліях, коли російські терористи розвалили нам газовидобуток і потрібно імпортувати – вдруге вже за цей рік. Спочатку було лютий-березень, тепер жовтень. Сім атак за жовтень”, – повідомив він.

На імпорт є додаткова потреба в 90 млрд гривень.

“Тому розрахунки вкрай можливі, щоб купувати наступний об’єм. Попри те, що ми купуємо його по ринковій ціні, а відпускаємо по фіксованій”, – пояснив голова “Нафтогаз”.

Корецький закликав бережно ставитися до витрат газу.



