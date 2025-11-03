ЗМІ: ЄС погодив пʼяту виплату Україні в рамках програми Ukraine Facility

Європейський Союз ухвалив рішення про пʼяту виплату фінансової допомоги Україні в межах програми Ukraine Facility. Загальна сума траншу становитиме 1,9 мільярда євро.
Про це у коментарі Суспільному повідомив представник Євросоюзу.
За його словами, Європейська комісія визнала задовільним виконання Україною умов для часткової виплати четвертого та п’ятого траншів. Зокрема, 597 мільйонів євро відповідають четвертому траншу, а 1,3 мільярда євро — п’ятому. Остаточне затвердження виплати очікується 4 листопада.
25 жовтня Рада ЄС схвалила зміни до Плану України, що є частиною програми Ukraine Facility на загальну суму 50 мільярдів євро.
Запропоновані урядом у серпні оновлення стосуються коригування термінів реформ, але ключові зобов’язання України залишаються незмінними.
- Ukraine Facility ‒ це безпрецедентна фінансова підтримка України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024–2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.
- Соболев заявив, що Україна за ініціативою ЄС Ukraine Facility розраховує отримати до кінця року всі заплановані 12,5 млрд євро.