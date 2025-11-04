Верховна Рада прийняла за основу ще один законопроєкт щодо компенсації інвестицій через податкові інструменти

Цього разу зміни пропонуються до Митного кодексу України.

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада прийняла за основу ще один законопроєкт № 13414 щодо компенсації інвестицій через податкові інструменти.

Як зазначає пресслужба парламенту, цього разу зміни пропонуються до Митного кодексу України.

Документ передбачає, зокрема, звільнення суб’єктів, включених до Реєстру інвесторів, що реалізують інвестпроєкти у сфері промисловості, від сплати ввізного мита при імпорті обладнання.

Прийняття законопроєкту сприятиме залученню інвестицій у переробну промисловість, створенню нових виробництв і робочих місць, зростанню експорту українських товарів та надходженню валютної виручки.

Очікується, що інвестиції забезпечать у перспективі додаткові податкові надходження до бюджетів, які перевищать обсяг наданих пільг.