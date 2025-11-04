Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Верховна Рада прийняла за основу ще один законопроєкт щодо компенсації інвестицій через податкові інструменти

Цього разу зміни пропонуються до Митного кодексу України.

Верховна Рада прийняла за основу ще один законопроєкт щодо компенсації інвестицій через податкові інструменти
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада прийняла за основу ще один законопроєкт № 13414 щодо компенсації інвестицій через податкові інструменти. 

Як зазначає пресслужба парламенту, цього разу зміни пропонуються до Митного кодексу України.

Документ передбачає, зокрема, звільнення суб’єктів, включених до Реєстру інвесторів, що реалізують інвестпроєкти у сфері промисловості, від сплати ввізного мита при імпорті обладнання.

Прийняття законопроєкту сприятиме залученню інвестицій у переробну промисловість, створенню нових виробництв і робочих місць, зростанню експорту українських товарів та надходженню валютної виручки.

Очікується, що інвестиції забезпечать у перспективі додаткові податкові надходження до бюджетів, які перевищать обсяг наданих пільг.
