Нацбанк відніс ще один банк до категорії неплатоспроможних

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"АТ "РВС Банк" віднесене до категорії неплатоспроможних відповідно до рішення правління Національного банку України від 4 листопада 2025 року № 398-рш/БТ", - йдеться у повідомленні.

В НБУ нагадали, що раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати, зокрема, нормативи достатності капіталу. Менеджмент та власники істотної участі не вжили заходів, для уникнення неплатоспроможності.

Частка "РВС Банк" на 1 жовтня 2025 року становила 0,04% від активів платоспроможних банків, таким чином "віднесення РВС Банку до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України".

Вкладники АТ "РВС Банк" отримають від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ "РВС Банк" на 21 жовтня 2025 року становить 456 млн гривень.