Укрзалізниця планує підняти ціни на СВ і 1-й клас "Інтерсіті"

Цим коштом хочуть підвищити дохід перевізника, який зараз зазнає збитків через падіння кількості карго-рейсів. 

Укрзалізниця планує підняти ціни на СВ і 1-й клас "Інтерсіті"
Сергій Лещенко
Фото: скриншот

Укрзалізниця планує підвищити ціни на квитки в СВ-вагони і перший клас поїздів "Інтерсіті". За рахунок цих коштів розраховують збільшити дохід перевізника, повідомив під час виступу в Верховній Раді член наглядової ради Сергій Лещенко (трансляцію вів канал ВР).

У зв'язку зі зменшенням кількості вантажних перевезень в УЗ більше немає минулих спроможностей перекривати пасажирські перевезення. На падіння попиту карго-рейсів вплинув, зокрема, рух лінії фронту: шахти більше не працюють, відповідно, не транспортують видобуті ресурси. 

"Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ і першого класу Інтерсіті. Це частково покращить результат, але не повністю", – сказав член наглядової ради. 

Лещенко у Раді подякував депутатам за надання 13 млрд гривень з державного бюджету, аби врятувати перевізника. Загалом потрібно близько 30 млрд гривень. 

На наступний рік орієнтовна потреба – 16 млрд гривень, повідомляли в уряді.

Президент Володимир Зеленський нещодавно анонсував програму "УЗ-3000", в рамках якої українці можуть отримати безкоштовні квитки на 3000 кілометрів. Згодом у Кабміні пояснили, що на цю програму додаткових коштів з бюджету не витратять: це бонус для платників податків за те, що їхні кошти спрямували на порятунок перевізника.

Отримати безкоштовні кілометри можна буде лише в непіковий період і на ті рейси, де залишилися вільні, непродані місця. 
