Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ЄС може тимчасово фінансувати Україну до затвердження плану щодо заморожених російських активів

Альтернативою могла б стати пряма фінансова допомога у вигляді грантів.

ЄС може тимчасово фінансувати Україну до затвердження плану щодо заморожених російських активів
Валдіс Домбровскіс
Фото: EPA/UPG

Комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз може бути змушений надати Україні тимчасове фінансування, якщо держави-члени не ухвалять найближчим часом план кредитування, пов’язаний із замороженими російськими активами, пише Politico.

«Чим довше ми затягуємо з рішенням, тим складнішою стає ситуація. Це може відкрити питання про можливі тимчасові механізми підтримки», — зазначив Домбровскіс.

Єврокомісія пропонує використати кошти від заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, як фінансову гарантію для надання Україні позики, яка допоможе покрити бюджетний дефіцит у 60 мільярдів доларів.

Втім, Бельгія наразі блокує цей план, посилаючись на потенційні юридичні та фінансові ризики.

«Юридична служба Єврокомісії дуже ретельно оцінила всі ризики можливих судових позовів і вважає їх обмеженими. У будь-якому разі ЄС готовий надати Бельгії гарантії для покриття можливих фінансових втрат», — наголосив комісар.

Домбровскіс попередив, що якщо ЄС не зможе погодити механізм використання доходів від заморожених активів чи іншу форму фінансування, доведеться шукати “перехідне рішення” для підтримки України на початку наступного року.

Він також зазначив, що альтернативою могла б стати пряма фінансова допомога у вигляді грантів, однак цей варіант є «ще складнішим» для держав-членів.
