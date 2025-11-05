Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаЕкономікаДержава

Литва запропонувала Україні підтримку щодо газу

«Домовилися, що наші команди працюватимуть», - розповів Володимир Зеленський.

Литва запропонувала Україні підтримку щодо газу
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: EPA/UPG

Литва висловила готовність допомогти Україні щодо газу.

Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з литовським колегою Гітанасом Наусєдою.

«Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть», - розповів Зеленський.

Також президенти обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Тож Україна запропонувала свою допомогу. 

  • Росія цілеспрямовано атакує українську газову інфраструктуру. Наприкінці минулого місяця ворог завдав удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це була вже сьома атака з початку жовтня.
  • Україні доводиться шукати кошти, аби імпортувати газ. Наразі знайшли вже 70% від необхідної суми.
﻿
