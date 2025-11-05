Литва запропонувала Україні підтримку щодо газу

Литва висловила готовність допомогти Україні щодо газу.

Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з литовським колегою Гітанасом Наусєдою.

«Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть», - розповів Зеленський.

Також президенти обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Тож Україна запропонувала свою допомогу.