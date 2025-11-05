Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаЕкономікаБізнес

Суверенний фонд Норвегії проти бонусу в 1 трлн доларів для Ілона Маска

Сьомий найбільший інвестор в Tesla не підтримує винагороду для CEO.

Суверенний фонд Норвегії проти бонусу в 1 трлн доларів для Ілона Маска
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Суверенний фонд добробуту Норвегії, який є найбільшим національним фондом світу і сьомим за обсягом вкладень інвестором у компанію Tesla, виступив проти преміювання Ілона Маска на суму в 1 трильйон доларів.

Як пише The Guardian, на щорічній зустрічі ради директорів представники фонду голосуватимуть проти безпрецедентної програми заохочення для виконавчого директора автовиробника. Вони висловили захоплення "візіонерською роллю" Маска, але заявили, що вважають розмір бонусу та ризики надто високими.

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм аргументувала трильйонну премію для Маска потребою зберегти найбагатшу людину світу в компанії. Мовляв, його втрата означала б для виробника електрокарів обвал капіталізації. 

Маску пропонують упродовж 10 років збільшити вартість Tesla практично у 8 разів. Якщо йому це вдасться, то його частка акціями зросте з 16% до 25%, що встановить розмір його статків на позначці у 2 трильйони доларів.
