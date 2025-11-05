"єЯсла", "єСадок" і 50 000 грн при народженні дитини: Верховна Рада ухвалила законопроєкт для допомоги батькам

Верховна Рада на засіданні 5 листопада ухвалила законопроєкт про фінансову підтримку при народженні дитини. Законопроєкт №13532 покликаний допомагати батькам у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження, повідомили на сайті ВР.

У наступному році державна одноразова допомога при народженні малюка складатиме 50 000 гривень (поки що це 41 280 грн), а допомога у зв'язку з вагітністю і пологами для незастрахованих людей – 7000 грн. Якщо йдеться про військовослужбовиць, то в них допомога в зв'язку з вагітністю складе 100 % грошового забезпечення.

"Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за вибором одного з батьків", – йдеться у повідомленні.

Комплектування такої допомоги здійснюється згідно з переліком дитячих товарів передусім українського виробництва, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.

Передбачено:

7 000 грн – допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку

8 000 грн – допомога для догляду за дитиною "єЯсла" у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу)

у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу) 8 000 грн – грошова виплата по догляду за дитиною " єСадок"

5 000 грн – одноразова грошова допомога учням перших класів "пакунок школяра".

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі 7 000 грн може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені у 2025 році.

"Застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги «єЯсла» для дітей з інвалідністю", – додали в Раді.

Зараз сума допомоги при народженні дитини становить 42 180 грн. Перша виплата – 10 320 гривень, а решту суми розкидують протягом трьох років по 860 грн на місяць. Отримати ці кошти має право той з батьків або опікун, який доглядатиме малюка до досягнення ним трирічного віку.