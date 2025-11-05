Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаЕкономікаФінанси

"єЯсла", "єСадок" і 50 000 грн при народженні дитини: Верховна Рада ухвалила законопроєкт для допомоги батькам

Вагітним передбачена допомога в розмірі 7000 грн. 

"єЯсла", "єСадок" і 50 000 грн при народженні дитини: Верховна Рада ухвалила законопроєкт для допомоги батькам
Київський обласний перинатальний центр
Фото: Сайт центру

Верховна Рада на засіданні 5 листопада ухвалила законопроєкт про фінансову підтримку при народженні дитини. Законопроєкт №13532 покликаний допомагати батькам у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження, повідомили на сайті ВР

У наступному році державна одноразова допомога при народженні малюка складатиме 50 000 гривень (поки що це 41 280 грн), а допомога у зв'язку з вагітністю і пологами для незастрахованих людей – 7000 грн. Якщо йдеться про військовослужбовиць, то в них допомога в зв'язку з вагітністю складе 100 % грошового забезпечення. 

"Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за вибором одного з батьків", – йдеться у повідомленні. 

Комплектування такої допомоги здійснюється згідно з переліком дитячих товарів передусім українського виробництва, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.

Передбачено:

  • 7 000 грн – допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку
  • 8 000 грн – допомога для догляду за дитиною "єЯсла" у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу)
  • 8 000 грн – грошова виплата по догляду за дитиною "єСадок"
  • 5 000 грн – одноразова грошова допомога учням перших класів "пакунок школяра".

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі 7 000 грн може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені у 2025 році.

"Застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги «єЯсла» для дітей з інвалідністю", – додали в Раді. 

Зараз сума допомоги при народженні дитини становить 42 180 грн. Перша виплата – 10 320 гривень, а решту суми розкидують протягом трьох років по 860 грн на місяць. Отримати ці кошти має право той з батьків або опікун, який доглядатиме малюка до досягнення ним трирічного віку. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies