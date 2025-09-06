Маску запропонували програму преміювання на 1 трильйон доларів

Рада директорів компанії Tesla має намір ухвалити пакет преміювання для виконавчого директора та засновника Ілона Маска, який в разі успішного виконання низки завдань принесе найбагатшій людині планети 1 трильйон доларів.

Як пише BBC, заохочення розділене на 12 частин-траншів, кожна з яких прив'язана до певного показника. Наприклад, перше поповнення свого гаманця Маск може отримати за те, що подвоїть капіталізацію Tesla з 1 до 2 трильйонів доларів. А одне з останніх завдань передбачає досягнення неймовірної нині суми у понад 8 трильйонів.

Від Маска також вимагатимуть продажу мільйона роботів зі штучним інтелектом та 12 мільйонів електрокарів. Загалом на все про все у візіонера буде близько 10 років.