Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Маску запропонували програму преміювання на 1 трильйон доларів

Достатньо досягнути 12 амбітних бізнес-показників.

Маску запропонували програму преміювання на 1 трильйон доларів
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Рада директорів компанії Tesla має намір ухвалити пакет преміювання для виконавчого директора та засновника Ілона Маска, який в разі успішного виконання низки завдань принесе найбагатшій людині планети 1 трильйон доларів.

Як пише BBC, заохочення розділене на 12 частин-траншів, кожна з яких прив'язана до певного показника. Наприклад, перше поповнення свого гаманця Маск може отримати за те, що подвоїть капіталізацію Tesla з 1 до 2 трильйонів доларів. А одне з останніх завдань передбачає досягнення неймовірної нині суми у понад 8 трильйонів. 

Від Маска також вимагатимуть продажу мільйона роботів зі штучним інтелектом та 12 мільйонів електрокарів. Загалом на все про все у візіонера буде близько 10 років.
