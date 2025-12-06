Маск погрожує ЄС «відповіддю» за штраф для соцмережі Х

Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував Євросоюз після того, як блок оштрафував соцмережу Х на €120 млн за порушення правил прозорості, передбачених Регламентом про цифрові послуги (DSA), пише Politico.

У дописі на X він заявив, що штраф наклали не лише на компанію, а й персонально на нього: «Тому логічно було б застосувати нашу відповідь не лише до ЄС, але й до осіб, які вчинили ці дії проти мене».

Ілон Маск назвав європейських чиновників «комісарами Штазі» і пригрозив, що вони «зрозуміють повне значення ефекту Стрейзанд». Він також висловив думку, що Євросоюз варто «ліквідувати».

«ЄС слід ліквідувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх громадян», — написав бізнесмен у своїй соцмережі.

Єврокомісія заявила, що X змінила значення «синьої галочки» з позначки верифікації на платну послугу, що ввело користувачів в оману. Також платформа не забезпечує прозорий доступ до рекламної бібліотеки і не надає належного доступу до даних для дослідників.