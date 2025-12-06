Маск погрожує ЄС «відповіддю» за штраф для соцмережі Х

Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував Євросоюз після того, як блок оштрафував соцмережу Х на €120 млн за порушення правил прозорості, передбачених Регламентом про цифрові послуги (DSA), пише Politico.
У дописі на X він заявив, що штраф наклали не лише на компанію, а й персонально на нього: «Тому логічно було б застосувати нашу відповідь не лише до ЄС, але й до осіб, які вчинили ці дії проти мене».
Ілон Маск назвав європейських чиновників «комісарами Штазі» і пригрозив, що вони «зрозуміють повне значення ефекту Стрейзанд». Він також висловив думку, що Євросоюз варто «ліквідувати».
«ЄС слід ліквідувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх громадян», — написав бізнесмен у своїй соцмережі.
Єврокомісія заявила, що X змінила значення «синьої галочки» з позначки верифікації на платну послугу, що ввело користувачів в оману. Також платформа не забезпечує прозорий доступ до рекламної бібліотеки і не надає належного доступу до даних для дослідників.
- У США рішення Брюсселя викликало критику. Заяви пролунали від кількох високопосадовців. Так, віцепрезидент Джей Ді Венс назвав штраф «ударом по свободі слова». Держсекретар Марко Рубіо заявив, що це «атака на всі американські техплатформи та американців», а заступник держсекретаря Крістофер Лендау сказав, що «Європа не може вимагати безпеки від США, водночас підриваючи безпеку США через ЄС». Спеціальний посланець адміністрації Трампа до ЄС Ендрю Паздер назвав санкцію «надмірною» та «спрямованою проти американських інновацій».
- Адміністрація Трампа також попереджає про можливі додаткові тарифи проти ЄС, якщо європейські регулятори «продовжать тиснути на американські технологічні компанії».
- Штраф став лише першим етапом розслідування щодо X. Єврокомісія продовжує аналізувати контент і модерацію на платформі — попереду наступні кроки у справі, яку Брюссель називає тестом на дієвість своїх нових цифрових правил.