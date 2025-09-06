Поляки знову заблокували пункт пропуску «Медика-Шегині»

Для легкових авто та автобусів рух без змін, не пускають лише вантажівки.

На кордоні з Польщею знову фіксують блокування пункту пропуску «Медика-Шегині».

Про це 6 вересня повідомила Державна прикордонна служба України.

О 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед «Медикою» навпроти українських «Шегинь». Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин, додали у ДПСУ.

«Для легкових авто та автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить», - додали прикордонники.

У ДПСУ зазначили, що акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску.

Державна митна служба повідомила, що страйк триватиме до 17.00.