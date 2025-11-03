Підласа: доходи держбюджету перевищили план на 53,3 мільярда гривень з початку року

До загального фонду держбюджету України надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів.

За підсумками 10 місяців 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше, ніж передбачалося планом на звітний період.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Основними джерелами надходжень держбюджету стали:

імпортний ПДВ — 440,6 млрд грн;

ПДФО та військовий збір — 293 млрд грн;

ПДВ з вироблених в Україні товарів — 255,8 млрд грн (з урахуванням відшкодованого ПДВ);

податок на прибуток — 224,3 млрд грн;

імпортний акциз — 134,6 млрд грн;

внутрішній акциз — 98 млрд грн.

План надходжень перевиконано за більшістю позицій, окрім імпортного ПДВ та акцизу на вироблені товари.

За 10 місяців держава профінансувала видатки загального фонду на суму 3,2 трлн грн — це 73,7% від річного плану та 94,5% плану на 10 місяців. Найбільше коштів спрямовано на:

оборону — 2 трлн грн (63,3% усіх видатків);

погашення ОВДП — 440,3 млрд грн;

соціальний захист і підтримку ветеранів — 322,3 млрд грн;

обслуговування державного боргу — 279,9 млрд грн;

медичні гарантії — 139 млрд грн;

зарплати вчителів — 93,3 млрд грн;

погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн;

дотації місцевим бюджетам — 39,6 млрд грн.

За цей період Україна отримала $37,1 млрд міжнародної допомоги, яка здебільшого використовується для фінансування невійськових видатків. Водночас оборонні потреби покриваються переважно з внутрішніх ресурсів.

За словами Підласої, ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає. Крім того, за 10 місяців від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету надійшло 473,5 млрд грн.

Окремо в межах інструменту ERA Loans дозволено використання частини міжнародних коштів на військові цілі: британські внески спрямовуються на закупівлю зброї, а 6 млрд євро від ЄС — на додаткові видатки сектору нацбезпеки та оборони у 2025 році.