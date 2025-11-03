Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаЕкономікаФінанси

Підласа: доходи держбюджету перевищили план на 53,3 мільярда гривень з початку року

До загального фонду держбюджету України надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів.

Підласа: доходи держбюджету перевищили план на 53,3 мільярда гривень з початку року
Роксала Підласа
Фото: facebook/Roksolana Pidlasa

За підсумками 10 місяців 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше, ніж передбачалося планом на звітний період.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Основними джерелами надходжень держбюджету стали:

  • імпортний ПДВ — 440,6 млрд грн;
  • ПДФО та військовий збір — 293 млрд грн;
  • ПДВ з вироблених в Україні товарів — 255,8 млрд грн (з урахуванням відшкодованого ПДВ);
  • податок на прибуток — 224,3 млрд грн;
  • імпортний акциз — 134,6 млрд грн;
  • внутрішній акциз — 98 млрд грн.

План надходжень перевиконано за більшістю позицій, окрім імпортного ПДВ та акцизу на вироблені товари.

За 10 місяців держава профінансувала видатки загального фонду на суму 3,2 трлн грн — це 73,7% від річного плану та 94,5% плану на 10 місяців. Найбільше коштів спрямовано на:

  • оборону — 2 трлн грн (63,3% усіх видатків);
  • погашення ОВДП — 440,3 млрд грн;
  • соціальний захист і підтримку ветеранів — 322,3 млрд грн;
  • обслуговування державного боргу — 279,9 млрд грн;
  • медичні гарантії — 139 млрд грн;
  • зарплати вчителів — 93,3 млрд грн;
  • погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн;
  • дотації місцевим бюджетам — 39,6 млрд грн.

За цей період Україна отримала $37,1 млрд міжнародної допомоги, яка здебільшого використовується для фінансування невійськових видатків. Водночас оборонні потреби покриваються переважно з внутрішніх ресурсів. 

За словами Підласої, ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає. Крім того, за 10 місяців від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету надійшло 473,5 млрд грн.

Окремо в межах інструменту ERA Loans дозволено використання частини міжнародних коштів на військові цілі: британські внески спрямовуються на закупівлю зброї, а 6 млрд євро від ЄС — на додаткові видатки сектору нацбезпеки та оборони у 2025 році.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies