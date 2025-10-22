Запорізька область отримає майже 94 млн грн на забезпечення жителів теплом і водою

За кошти мають встановити 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання і лікарні.

Кабмін спрямував 93,6 млн грн на забезпечення Запоріжжя теплом та водою.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

За її словами, через постійні обстріли енергетичної інфраструктури в Запорізькій області підстанції НЕК «Укренерго» та АТ «Запоріжжяобленерго» зазнали пошкоджень.

«Уряд виділив 93,6 млн грн з резервного фонду держбюджету на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні. Це рішення дозволить підтримати стабільне тепло у домівках, школах, лікарнях і забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури міста навіть під обстрілами», - пояснила Свириденко.