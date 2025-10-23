Вклади українців у банках перевищили 1,5 трильйона гривень

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України вперше перевищила позначку 1,5 трильйона гривень. Станом на 1 жовтня цього року показник досяг 1 515,4 мільярда гривень.
Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
За дев'ять місяців 2025 року вклади громадян зросли на 123,2 мільярда гривень – це найбільший приріст за останні три роки в аналогічних періодах. Лише за вересень українці поклали в банки додаткові 23,4 мільярда гривень.
Більшість заощаджень – майже 998 мільярдів гривень – зберігається в національній валюті. Вклади в іноземній валюті становлять 517,4 мільярда гривень.
Статистика показує значну нерівність у розподілі коштів: 41% вкладників мають на рахунках менш як 10 гривень, тоді як 0,6% клієнтів банків з вкладами понад 600 000 гривень контролюють більше ніж половину всіх заощаджень у банківській системі.
- Як відомо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
- Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 жовтня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.