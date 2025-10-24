Мінфін стимулює банки активніше кредитували підприємців

Йдеться про надання державних гарантій на суму майже 15 млрд грн для 17 банків, які успішно пройшли відбір.

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році», розроблений Міністерством фінансів.

“Державні гарантії на портфельній основі — це інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, який дає змогу підприємцям отримувати кредити на вигідніших умовах. Держава бере на себе часткове зобов’язання за портфелем кредитів, що стимулює банки активніше кредитувати підприємців навіть у складних умовах воєнного часу”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Граничний обсяг державних гарантій становитиме 14,99 млрд грн, які розподілено між 17 банками, а саме: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», Акціонерний банк «Південний», АТ «ПроКредит Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Полтава-Банк», АТ «РАДАБАНК», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Альтбанк», АТ «ВСТ Банк», АТ «А-Банк».

Проєкт постанови надає право міністру фінансів укладати відповідні правочини з банками-учасниками програми.

З початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 50 593 кредити на загальну суму 163,5 млрд гривень. У вересні підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 0,9 млрд гривень.