На закупівлю імпортного газу Україні потрібно ще 2 млрд євро

Для фінансування додаткового імпорту газу потрібно ще 2 млрд євро. Про це під час години запитань до уряду, трансльованому Верховною Радою, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Ці кошти планують брати з двох джерел. Йдеться про внутрішній резерв і допомогу партнерів.
“Внутрішній резерв: мова йде про резервний фонд, із якого ми вчора дійсно виділили кошти, і також це фінансування банківського сектору України, діяльність компанії «Нафтогаз». Друга частина – це допомога наших партнерів”, – сказала вона.
"Зовнішня допомога включатиме гранти та позики. Йдеться про співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку, Європейським інвестиційним банком, Норвегія виділяє грант 150 млн. Сьогодні була зустріч з міністром енергетики Німеччини, яка оголосила про додаткові 60 млн євро в фонд відповідний. Теж ці кошти будуть спрямовуватись на імпорт газу”, – розповіла Свириденко.
Також є рішення про маневрену генерацію. Міністерка енергетика Світлана Гринчук повідомила, що всі державні енергетичні компанії здійснюють проєкти по розподіленню генерації.
“Встановлена достатньо велика кількість установок саме державними компаніями”, – сказала вона.
- Вчора Кабмін виділив 8,4 млрд гривень на закупівлю імпорту газу до опалювального сезону. Як відомо, цього року Росія активно б’є не лише по електро-, а й по газовій інфраструктурі.
- Україна планувала накопичити для опалювального сезону 13,2 млрд кубометрів газу, з яких 4,6 млрд кубометрів мав становити імпорт. Цей розрахунок робили до початку цьогорічних масованих атак на газову інфраструктуру.
- Нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що Україна має і кошти, і розуміння, де брати газ на зиму. Допомогти мають США і Словаччина – серед інших країн.