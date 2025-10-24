На закупівлю імпортного газу Україні потрібно ще 2 млрд євро

Брати ці кошти планують з внутрішнього резерву і з зовнішнього фінансування.

Для фінансування додаткового імпорту газу потрібно ще 2 млрд євро. Про це під час години запитань до уряду, трансльованому Верховною Радою, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ці кошти планують брати з двох джерел. Йдеться про внутрішній резерв і допомогу партнерів.

“Внутрішній резерв: мова йде про резервний фонд, із якого ми вчора дійсно виділили кошти, і також це фінансування банківського сектору України, діяльність компанії «Нафтогаз». Друга частина – це допомога наших партнерів”, – сказала вона.

"Зовнішня допомога включатиме гранти та позики. Йдеться про співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку, Європейським інвестиційним банком, Норвегія виділяє грант 150 млн. Сьогодні була зустріч з міністром енергетики Німеччини, яка оголосила про додаткові 60 млн євро в фонд відповідний. Теж ці кошти будуть спрямовуватись на імпорт газу”, – розповіла Свириденко.

Також є рішення про маневрену генерацію. Міністерка енергетика Світлана Гринчук повідомила, що всі державні енергетичні компанії здійснюють проєкти по розподіленню генерації.

“Встановлена достатньо велика кількість установок саме державними компаніями”, – сказала вона.