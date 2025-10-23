Що не так з мобілізацією
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: уряд виділяє 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону

Виділення коштів є частиною плану уряду підготовки до зими.

Свириденко: уряд виділяє 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону
Юлія СВириденко
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Кабмін виділяє 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону в Україні. 

Про це повідомляє глава українського уряду Юлія Свириденко.

"Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно  для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", — наголошує очільниця уряду.

Закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору. 

Свириденко наголошує, що уряд спільно з Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні.
