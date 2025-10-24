Гроші на картці: як вберегти себе від шахраїв?

Як вберегти себе від спроб шахраїв виманити кошти, ми запитали члена правління ПриватБанку з питань комплаєнсу Антона Разумного.

Боротьба з шахраями — виклик для всіх банків, які працюють як на українському ринку, так і на міжнародних ринках. Шахраї найчастіше виманюють гроші через фішингові повідомлення, дзвінки “від банку”, підроблені сайти, фейкові служби доставки. Вони намагаються змусити людину повідомити одноразовий код, PIN, CVV чи перейти за посиланням, щоб отримати доступ до рахунку. Інколи використовують соціальні мережі або маркетплейси, щоб отримати передоплату чи встановити шкідливий додаток.

Фото: надано Приватбанком член правління ПриватБанку з питань комплаєнсу Антон Разумний

Для боротьби із шахрайством у банку запустили проєкт 3700. Від літа цього року клієнти отримують дзвінки від банку із короткого сервісного номера контактного центру 3700. Іноді, за потреби, банк може телефонувати й з інших номерів. Та, щоб убезпечити себе та впевнитися, що номер справді належить банку, Антон Разумний рекомендує перевірити його у Приват24.

Як це зробити?

Вгорі є меню “Комунікації” (значок call-центру). Далі потрібно перейти у розділ «Дзвінки» й опісля у розділ «Перевірити номер телефону».

Фото: надано Приватбанком

Також у ПриватБанку радять повідомляти, якщо ви отримуєте підозрілі дзвінки від нібито банку. Це можна зробити через Приват24, в розділі “Комунікації”→ “Подати на шахрайство”.

“Це допоможе вберегти когось іншого від зловмисників. Ми активно працюємо із поліцією, щоб всі ті, хто незаконно представляється банком, були затримані. Ми мали такий кейс нещодавно у Львові. Наша служба безпеки відстежила дивну активність і завдяки співпраці із поліцією затримала шахраїв, які представлялися працівниками банку. У нас сильні внутрішні процеси, які допомагають запобігти обману клієнтів”, — додає Антон Разумний.

Крім того, у банку працює якісна система антифроду, яка забезпечує високий рівень захисту. Простий приклад, якщо ви зараз платили у Києві, а за пів години у Херсоні — банк запитає чи справді ви хочете перерахувати кошти й чи справді саме ви робите цей перерахунок. У банку зазначають, що 90% спроб здійснити шахрайські операції зупиняють ще на початковій стадії.

Та діджитал система не завжди може захистити, якщо вправні шахраї виманюють гроші через психологічні маніпуляції і людина самостійно погоджується їх віддати.

Фото: надано Приватбанком

І тут першочерговим стає питання фінансової грамотності. В першу чергу знання базових правил безпеки. Антон Розумний рекомендує не переходити за підозрілими або невідомими посиланнями та не відкривати підозрілі файли.

“Зараз шахраї часто маскуються під державні чи благодійні організації — пропонують “соціальні виплати”, “фінансову допомогу” або “виграш”, щоб виманити ваші дані”, — каже член правління банку.

Також важливо пам’ятати, що не можна вводити дані своїх платіжних карток на незнайомих сайтах і ні в якому разі не потрібно повідомляти свій CVV-код, одноразові паролі від банку чи мобільного оператора, а також PIN-код картки.

“Крім того, не підтверджуйте операції, які ви не здійснюєте самостійно. Ми розуміємо, що додаткові перевірки можуть здаватися незручними, але саме вони часто допомагають уберегти ваші кошти. Сміливо блокуйте, якщо вам дзвонять у месенджерах Telegram, Viber чи інших і представляються фахівцями ПриватБанку. Ми ніколи не телефонуємо у месенджерах”, — говорить Разумний.

Фото: надано Приватбанком

Фото: надано Приватбанком

Фото: надано Приватбанком

Щодо бізнесу, зокрема ФОП, які є одним з найбільших сегментів обслуговування українських банків, то тут правил безпеки трішки більше.

● Не зберігайте електронні підписи та паролі на комп’ютерах, у браузерах чи інших програмах.

● Підписуйте фінансові операції лише кваліфікованим електронним підписом (КЕП), наприклад SmartID.

● Перевіряти інформацію потрібно лише на офіційних сайтах.

● Встановіть антивірус і регулярно оновлюйте його.

● Використовуйте двоетапну перевірку для входу до пошти та банківських застосунків. І не використовуйте один і той самий пароль на різних платформах.

● Обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти у свого мобільного оператора. Зареєструйте номер як персоніфікований.

Ці прості правила у багатьох випадках можуть допомогти вберегти кошти від шахраїв.