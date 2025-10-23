Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою єВідновлення

Кабмін схвалив використання ще 2,5 млрд грн на програму єВідновлення. Кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів. Ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло.

Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Гроші на фінансування сертифікатів виділять із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Загалом у рамках програми єВідновлення вже понад 143 тисяч сімей отримали компенсації на загальну суму майже 50 млрд грн.

Допомогу для відновлення пошкодженого житла вже отримали понад 116 тис. родин на суму понад 11 млрд грн.

Житлові сертифікати за знищене житло видано понад 26 тис родин на загальну суму 37,8 млрд грн. Зокрема, близько 17 тис сімей вже придбали нове житло, із них понад 8 тис – родини ВПО.

Також вже понад 700 родин отримали перший транш для відбудови будинку на власній земельній ділянці на суму понад 846 млн грн і 35 сімей отримали другий транш на суму 43,8 млн грн.