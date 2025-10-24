Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Свириденко: рішення про початок опалювального сезону ухвалює місцеве самоврядування

Тепло повинні підключати за конкретних температурних умов. 

Терморегулятор на батареї
Фото: Главком

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко нагадала, що рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Опалення запускають після того, як три доби поспіль середня температура тримається на рівні 8 градусів тепла і нижче.

Для соціальної сфери опалювальний сезон уже розпочато. Про це очільниця Кабміну повідомила під час години запитань у Верховній Раді, трансльованій каналом ВР у YouTube.

“Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує вісім градусів. Саме цієї норми і дотримуємось”, – сказала вона.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба додав, що з органами місцевого самоврядування домовилися, що старт опалювального сезону буде проходити “в тісній координації з урядом зі зрозумілих абсолютно для нас з вами причин – через постійні обстріли енергетики російськими терористами”. 

У зв’язку з російськими атаками на газову і енергетичну інфраструктуру цьогоріч опалювальний сезон розпочинається пізніше, ніж у попередні роки. Про стан готовності до опалення Києва читайте в матеріалі "Тепло не буде. Як Київ підготувався до опалювального сезону в період блекаутів".
