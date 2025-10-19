Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Глава Євроцентробанку: використання заморожених активів РФ можливе лише за спільного рішення всіх країн

Якщо всі держави, які мають ці активи, погодяться спрямувати їх на кредитування Києва, це стане сигналом для Москви.

Крістін Лагард
Фото: EPA/UPG

Очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що використання заморожених російських активів для допомоги Україні буде справедливим, якщо всі країни діятимуть узгоджено, передає Bloomberg.

«Справедливим використанням було б надання операційного кредиту, в якому грошові залишки використовуються як застава. Але сила системи полягає в тому, щоб усі країни, які утримують російські активи, діяли однаково», — сказала Лагард.

Євросоюз зараз активно обговорює, як саме використати близько €200 мільярдів російських коштів, заморожених після початку вторгнення в Україну. Це питання буде серед ключових на саміті ЄС наступного тижня.

Раніше ЄЦБ ставився до такого кроку з обережністю через ризики для стабільності євро та міжнародної фінансової системи, однак Лагард зазначила, що будь-яке рішення має відповідати міжнародному праву.

«Якщо всі країни, які мають ці активи, погодяться спрямувати їх на кредитування України — а відшкодування відбудеться за рахунок російських виплат на відбудову України, бо саме Росія є агресором, — це стане серйозним сигналом для Москви сісти за стіл переговорів», — наголосила посадовиця.

Лагард також зазначила, що привабливість долара США поступово знижується, а Європа може скористатися цим для посилення ролі євро у світі. Вона підкреслила, що для довіри до валюти необхідні «геополітична стабільність, верховенство права, сильні інституції та військова міць».

Крім того, президентка ЄЦБ попередила, що вплив підвищених мит США на світову економіку «ще попереду» — поки бізнес бере на себе більшу частину витрат, але з часом наслідки відчують і споживачі.

  • За попередніми планами ЄС, Україна може отримати близько €140 мільярдів нових кредитів, забезпечених цими активами. Повернення коштів відбудеться лише в тому разі, якщо Росія погодиться компенсувати збитки, завдані війною. Євросоюз також прагне координувати ці дії з країнами «Великої сімки», включно зі США, де частина російських активів також заблокована.
