ВР підтримала за основу закон про оновлення книги першої Цивільного кодексу України

Там вводиться поняття цифрових речей, таких як цифрові активи, акаунти чи доменні імена.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №14056 про оновлення (рекодифікацію) Книги першої Цивільного кодексу України.

Про це повідомила пресслужба парламенту у телеграмі.

Зазначається, що цей документ є важливим етапом у реформуванні приватного права.

"Він спрямований на приведення Цивільного кодексу у відповідність до сучасних суспільних і економічних реалій, зокрема цифровізації та розвитку ринкових відносин", – йдеться у повідомленні.

Законопроєкт уточнює загальні засади цивільного законодавства, статус фізичних і юридичних осіб, вводить поняття цифрових речей, зокрема таких як цифрові активи, акаунти чи доменні імена. Також оновлюють положення щодо договорів, правочинів, представництва та позовної давності.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що за понад двадцять років існування Цивільного Кодексу його книга перша "Загальні положення" залишалася відносно стабільною. Але стрімкий розвиток суспільних відносин, поява нових технологій та нормативних актів зумовлюють потребу у системному оновленні загальних положень цивільного законодавства.

Необхідність оновлення книги першої ЦК зумовлена також євроінтеграційними процесами, окільки Україна взяла курс на гармонізацію свого законодавства із правом Європейського Союзу та імплементацію європейських стандартів у різних галузях.

Хоча сфера загальних засад приватного права прямо не регулюється директивами ЄС, існують європейські зразки й рекомендації щодо сучасних підходів у недійсності правочинів, представництві, добросовісності учасників цивільного обороту.

Також оновлення покликане остаточно утвердити розуміння цивільного права як єдиного приватного права, очистити текст від термінологічних архаїзмів, закласти сучасну категорійну базу та усунути внутрішні суперечності.