Сейм Латвії розгляне вихід зі Стамбульської конвенції

Латвія приєдналась до Стамбульської конвенції менше двох років тому.

23 жовтня Сейм Латвії розгляне в першому читанні законопроект про вихід країни зі Стамбульської конвенції.

Про це повідомляє LSM.

“Законопроект подається до Сейму на терміновий розгляд – його розглядатимуть у двох читаннях”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що остаточне рішення з цього питання Сейм ухвалить 30 жовтня.

Комітет Сейму у закордонних справах розглядає законопроєкт про вихід Латвії з Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству, так званої Стамбульської конвенції, третій тиждень.

Водночас Рада іноземних інвесторів Латвії (FICIL) висловила стурбованість щодо пропозиції вийти зі Стамбульської конвенції. На думку FICIL, такий крок може зашкодити репутації Латвії, інвестиційному середовищу та соціально-економічному розвитку, а також мати правові та демографічні наслідки, які ще не були повністю оцінені.

“Я дуже сподіваюся, що ця дискусія буде раціональною. Будуть оцінені як міжнародні аспекти, так і аспекти зовнішньої політики, а також правові аспекти та аспекти запобігання насильству. Якщо Сейм проголосує за законопроект і ухвалить його, і законопроект потрапить до мене на стіл, то, відповідно до Конституції, я оціню законопроект, а потім прийму рішення, і ви про нього дізнаєтесь”, – сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс, і додав, що не хотів би втручатися в дискусію, яка зараз триває в Сеймі.