“Я ще не закінчила”: Камала Гарріс натякнула, що може знову балотуватися у президенти США

Гарріс відкинула результати опитувань, які показують, що вона має низькі шанси стати кандидатом від Демократичної партії, зазначивши, що ніколи не орієнтується на рейтинги.

“Я ще не закінчила”: Камала Гарріс натякнула, що може знову балотуватися у президенти США
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що може знову поборотися за Білий дім, натякнувши на можливу участь у виборах 2028 року. 

Про це вона сказала в інтерв’ю “Бі-Бі-Сі” під час свого першого візиту до Великої Британії після поразки від Дональда Трампа на минулих виборах.

«Я ще не закінчила. Все моє життя — це служіння, і це в мені на глибинному рівні», — підкреслила Гарріс, відповідаючи на запитання про політичне майбутнє.

Вона заявила, що «можливо» стане президентом у майбутньому, і висловила впевненість, що колись жінка обійме найвищу посаду у США. 

Гарріс відкинула результати опитувань, які показують, що вона має низькі шанси стати кандидатом від Демократичної партії, зазначивши, що ніколи не орієнтується на рейтинги.

Також вона різко розкритикувала свого колишнього суперника Дональда Трампа, назвавши його «тиранічною фігурою» і звинувативши в «озброєнні» державних інституцій проти критиків. Вона також заявила, що її попередження про авторитарну поведінку Трампа «повністю справдилися».

Політикиня просуває свою нову книгу 107 Days, у якій описує драматичну президентську кампанію 2024 року — від моменту, коли Джо Байден несподівано знявся з перегонів, до поразки на виборах.

Попри складну поразку, Гарріс дала зрозуміти, що не має наміру полишати політику. Її тон став відвертішим, ніж у попередніх інтерв’ю, і багато оглядачів розцінили це як перший крок до можливої кампанії 2028 року.
