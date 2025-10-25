Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаПолітика

“Я не буду витрачати час”: Трамп висунув умову для нової зустрічі з Путіним

Президент США зазначив, що для зустрічі треба знати, що буде укладена угода.

“Я не буду витрачати час”: Трамп висунув умову для нової зустрічі з Путіним
Фото: EPA/UPG

Під час подорожі до Азії президент США Дональд Трамп на борту Air Force One відповів на запитання журналістів щодо умов для нової зустрічі з Путіним. 

“Ми маємо знати, що ми укладемо угоду [про звершення війни в Україні]. Я не збираюся витрачати свій час”, – сказав Трамп. 

У середу Трамп оголосив про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Це перші санкції нової адміністрації Трампа проти Росії. Який вплив матимуть санкції в довгостроковій перспективі, ще належить побачити, але Путін вважає, що санкції не матимуть суттєвого впливу на економіку РФ. Коментуючи цю заяву очільника Кремля, Трамп сказав: "Подивимося, що буде за шість місяців".

Видання Reuters повідомило, що Трамп підготував додаткові санкції проти РФ на випадок, якщо Путін продовжуватиме зволікати з припиненням війни.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies