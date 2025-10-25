“Я не буду витрачати час”: Трамп висунув умову для нової зустрічі з Путіним

Під час подорожі до Азії президент США Дональд Трамп на борту Air Force One відповів на запитання журналістів щодо умов для нової зустрічі з Путіним.
“Ми маємо знати, що ми укладемо угоду [про звершення війни в Україні]. Я не збираюся витрачати свій час”, – сказав Трамп.
У середу Трамп оголосив про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Це перші санкції нової адміністрації Трампа проти Росії. Який вплив матимуть санкції в довгостроковій перспективі, ще належить побачити, але Путін вважає, що санкції не матимуть суттєвого впливу на економіку РФ. Коментуючи цю заяву очільника Кремля, Трамп сказав: "Подивимося, що буде за шість місяців".
Видання Reuters повідомило, що Трамп підготував додаткові санкції проти РФ на випадок, якщо Путін продовжуватиме зволікати з припиненням війни.