“Я не буду витрачати час”: Трамп висунув умову для нової зустрічі з Путіним

Президент США зазначив, що для зустрічі треба знати, що буде укладена угода.

Під час подорожі до Азії президент США Дональд Трамп на борту Air Force One відповів на запитання журналістів щодо умов для нової зустрічі з Путіним.

“Ми маємо знати, що ми укладемо угоду [про звершення війни в Україні]. Я не збираюся витрачати свій час”, – сказав Трамп.

У середу Трамп оголосив про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Це перші санкції нової адміністрації Трампа проти Росії. Який вплив матимуть санкції в довгостроковій перспективі, ще належить побачити, але Путін вважає, що санкції не матимуть суттєвого впливу на економіку РФ. Коментуючи цю заяву очільника Кремля, Трамп сказав: "Подивимося, що буде за шість місяців".

Видання Reuters повідомило, що Трамп підготував додаткові санкції проти РФ на випадок, якщо Путін продовжуватиме зволікати з припиненням війни.