ГоловнаПолітика

Трамп сподівається, що Китай допоможе підштовхнути Росію до мирних переговорів щодо України

Трамп має зустрітися з Сі наступного тижня в Південній Кореї.

Трамп сподівається, що Китай допоможе підштовхнути Росію до мирних переговорів щодо України
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би отримати допомогу Китаю у розв'язанні питань з Росією, оскільки він прагне покласти край війні в Україні, передає “Бі-Бі-Сі”. 

“Я хотів би, щоб Китай допоміг нам у справах з Росією”, – сказав президент США на борту Air Force One, прямуючи до Азії, де зустрінеться з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

Як зазначає видання, коментарі Трампа з'явилися на тлі складного тижня для Києва – США відмовилися надати Україні крилаті ракети «Томагавк», лідери ЄС не вивільнили заморожені російські кошти для фінансування оборони, і було завдано більше смертельних ударів.

У середу він оголосив про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Це перші санкції нової адміністрації Трампа проти Росії. Який вплив матимуть санкції в довгостроковій перспективі, ще належить побачити, але Путін вважає, що санкції не матимуть суттєвого впливу на економіку РФ. Коментуючи цю заяву очільника Кремля, Трамп сказав: "Подивимося, що буде за шість місяців".
