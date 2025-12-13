Нафтовий супертанкер Skipper, захоплений США поблизу Венесуели, прямує до Х'юстона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Згідно із супутниковими знімками, проаналізованими TankerTrackers.com, танкер “Very Large Crude Tanker” перевозить близько 1,85 мільйона барелів важкої сирої нафти марки “Мерей” з Венесуели”, - йдеться у повідомленні.

Оскільки танкер занадто великий для транзиту через судноплавний канал Х'юстона, йому доведеться стати на якір поблизу та перевантажити вантаж на менші судна.

“Наразі ми не отримували жодних повідомлень чи заяв агентів, які б вказували на те, що танкер SKIPPER планує зайти в порт Х'юстона”, - повідомив президент Бюро порту Великого Х'юстона Ерік Карреро.