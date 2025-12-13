Росіяни атакували Україну ракетами
Reuters: захоплений США поблизу Венесуели супертанкер Skipper прямує до Х'юстона

Танкер перевозить близько 1,85 млн барелів важкої сирої нафти.

Reuters: захоплений США поблизу Венесуели супертанкер Skipper прямує до Х'юстона
Захоплений США поблизу Венесуели супертанкер Skipper
Фото: EPA/UPG

Нафтовий супертанкер Skipper, захоплений США поблизу Венесуели, прямує до Х'юстона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Згідно із супутниковими знімками, проаналізованими TankerTrackers.com, танкер “Very Large Crude Tanker” перевозить близько 1,85 мільйона барелів важкої сирої нафти марки “Мерей” з Венесуели”, - йдеться у повідомленні.

Оскільки танкер занадто великий для транзиту через судноплавний канал Х'юстона, йому доведеться стати на якір поблизу та перевантажити вантаж на менші судна.

“Наразі ми не отримували жодних повідомлень чи заяв агентів, які б вказували на те, що танкер SKIPPER планує зайти в порт Х'юстона”, - повідомив президент Бюро порту Великого Х'юстона Ерік Карреро.

  • Нещодавно повідомляли про те, що понад 30 нафтових суден, які перебувають під санкціями США та працюють у Венесуелі, можуть зіткнутися з покаранням з боку Вашингтона після того, як берегова охорона Штатів затримала супертанкер із венесуельською нафтою, призначеною на експорт.
