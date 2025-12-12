Польща внесла 1 млн євро для підтримки вступу України до ЄС

Польща офіційно стала учасницею програми Ukraine2EU, яка спрямована на посилення підтримки євроінтеграційного курсу України.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко після неформальної зустрічі міністрів ЄС із європейських справ.

Корнієнко зазначив, що приєднання Польщі до програми відкриває нові можливості для прискорення реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

За його словами, підтримка включає: