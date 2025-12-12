Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польща внесла 1 млн євро для підтримки вступу України до ЄС

Варшава офіційно стала учасницею програми Ukraine2EU.

Польща внесла 1 млн євро для підтримки вступу України до ЄС
прапори України і Польщі
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

Польща офіційно стала учасницею програми Ukraine2EU, яка спрямована на посилення підтримки євроінтеграційного курсу України. 

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко після неформальної зустрічі міністрів ЄС із європейських справ.

Корнієнко зазначив, що приєднання Польщі до програми відкриває нові можливості для прискорення реформ, необхідних для вступу України до ЄС. 

За його словами, підтримка включає:

  • внесок у розмірі 1 млн євро;
  • обмін досвідом щодо реалізації євроінтеграційних реформ;
  • розширення інституційної спроможності Верховної Ради.
