Посол України в Польщі: зустріч Зеленського і Навроцького може відбутися наступного тижня

Посол України у Польщі Василь Боднар анонсував зустріч президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького наступного тижня у Варшаві.
"Ми працюємо над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше, сподіваємося, що вже цього року у Варшаві" – сказав Василь Боднар.
За його словами, зустріч наступного тижня запропонувала українська сторона.
"Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – додав він.
Посол сказав, що на зустрічі обговорюватимуть безпекові питання, пов'язані з війною Росії проти України та мирними переговорами. Також говоритимуть про військову, економічну співпрацю, а також про історичні питання, пов'язані з ексгумаціями жертв Волинської трагедії.
У контексті передачі Польщею 14 винищувачів МіГ-29, що все ще є в її розпорядженні, Василь Боднар зазначив, що це буде не передача, а обмін. Польща отримає від України, серед іншого, ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою. За словами українського посла, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські дрони, але він не уточнив їхню кількість. Однак зазначив, що це – сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі.
Василь Боднар також прокоментував участь Польщі у процесі мирних переговорів. Він сказав, що без Польщі "неможливо забезпечити тривалий мир. Логістика, відбудова та співпраця з іншими країнами у сфері безпеки залежать від Польщі".
У відповідь на те, що польські представники були відсутні на американо-українських переговорах у Женеві, а також на зустрічі Володимира Зеленського з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії в Лондоні, Боднар відповів, що українці є запрошеною стороною, а не стороною, яка запрошує.
"Будь ласка, адресуйте всі запитання тим, хто організовував ці зустрічі", – додав дипломат.
- Раніше голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Варшава веде перемовини з Києвом щодо можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.
- Зеленський перед цим заявив, що готовий здійснити візит до Польщі, коли буде відповідне запрошення. Про це він сказав 8 грудня під час спілкування з журналістами.
- Він додав, що нещодавно отримав сигнал про запрошення від Навроцького, але йому потрібна дата. Тоді, якщо Кароль Навроцький офіційно або неофіційно запросить, то президент України приїде. Зеленський додав, що для нього цей візит є важливим.