Посол України в Польщі: зустріч Зеленського і Навроцького може відбутися наступного тижня

Посол України у Польщі Василь Боднар анонсував зустріч президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького наступного тижня у Варшаві.

Його цитує RMF24.

"Ми працюємо над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше, сподіваємося, що вже цього року у Варшаві" – сказав Василь Боднар.

За його словами, зустріч наступного тижня запропонувала українська сторона.

"Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – додав він.

Посол сказав, що на зустрічі обговорюватимуть безпекові питання, пов'язані з війною Росії проти України та мирними переговорами. Також говоритимуть про військову, економічну співпрацю, а також про історичні питання, пов'язані з ексгумаціями жертв Волинської трагедії.

У контексті передачі Польщею 14 винищувачів МіГ-29, що все ще є в її розпорядженні, Василь Боднар зазначив, що це буде не передача, а обмін. Польща отримає від України, серед іншого, ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою. За словами українського посла, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські дрони, але він не уточнив їхню кількість. Однак зазначив, що це – сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі.

Василь Боднар також прокоментував участь Польщі у процесі мирних переговорів. Він сказав, що без Польщі "неможливо забезпечити тривалий мир. Логістика, відбудова та співпраця з іншими країнами у сфері безпеки залежать від Польщі".

У відповідь на те, що польські представники були відсутні на американо-українських переговорах у Женеві, а також на зустрічі Володимира Зеленського з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії в Лондоні, Боднар відповів, що українці є запрошеною стороною, а не стороною, яка запрошує.

"Будь ласка, адресуйте всі запитання тим, хто організовував ці зустрічі", – додав дипломат.