У США оприлюднили фото з архіву Епштейна, на яких зафіксовані Трамп, Клінтон і Білл Ґейтс

Демократи з Комітету з нагляду Палати представників США опублікували частину фотоархіву з маєтків Джеффрі Епштейна, де видно його контакти з низкою впливових чоловіків — серед них Дональд Трамп, Білл Клінтон, Білл Гейтс та колишній міністр фінансів Ларрі Саммерс.

Як пише Politico, комітет отримав близько 95 000 фотографій в межах розслідування, а 12 грудня оприлюднив 19 знімків. Демократи наголосили, що Білому дому слід припинити блокувати доступ до матеріалів, які стосуються стосунків Епштейна з публічними особами.

«Настав час покласти край приховуванню фактів у Білому домі та забезпечити справедливість для тих, хто постраждав від Джеффрі Епштейна та його впливових друзів. Ці тривожні фотографії породжують ще більше запитань… Міністерство юстиції має негайно оприлюднити всі матеріали — зараз», — заявив старший демократ комітету Роберт Гарсія.

На опублікованих фото Трамп позує поруч із Епштейном, а також з групою жінок, чиї обличчя затерті з міркувань безпеки.

Серед матеріалів також є фото Білла Клінтона поруч із Епштейном та Ґіслен Максвелл, засудженою за участь у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Клінтон неодноразово заперечував, що знав про злочини Епштейна, хоча раніше літав на його літаку.

Білл Ґейтс зображений у компанії Ендрю Маунтбаттен-Віндзора (колишнього принца Ендрю) та на борту літака. Вуді Аллен, який також фігурує в архіві, заявляв, що Епштейн «не міг бути чемнішим» на тих кількох заходах, де вони перетинались.

Республіканці розкритикували оприлюднення лише частини матеріалів.

«Демократи вибірково публікують фото, щоб створити хибний наратив про Дональда Трампа… Нічого у документах не свідчить про протиправні дії», — заявили у пресслужбі республіканців комітету.

Повний пакет документів Міністерство юстиції зобов’язане оприлюднити до 19 грудня, відповідно до закону, ухваленого минулого місяця. Демократи запевняють, що знімки будуть вивантажувати «впродовж найближчих днів і тижнів», із дотриманням конфіденційності постраждалих.