Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Тбілісі відбувся мітинг проти участі прем'єра у форумі з Путіним

Іраклій Кобахідзе поїхав на захід, де був присутній російський диктатор.

У Тбілісі відбувся мітинг проти участі прем'єра у форумі з Путіним
Мітинг у Тбілісі
Фото: EPA/UPG

У столиці Грузії Тбілісі у п'ятницю відбувся протест через участь голови уряду країни у міжнародному заході, гостем якого був російський диктатор Путін.

Як пише "Європейська правда", Іраклій Кобахідзе долучився до форуму на честь Міжнародного року миру і довіри в Туркменістані, де позував на спільних фото з винуватцем кривавої війни у Грузії у 2008 році, що викликало обурення громадян.

Заклик виходити на вулиці через вчинок прем'єра пролунав від п'ятої президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Його підтримали представники різних демократичних партій та рухів. Мітингарі пройшли центральним проспектом Руставелі. 
Теми: ,
