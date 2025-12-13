Іраклій Кобахідзе поїхав на захід, де був присутній російський диктатор.

У столиці Грузії Тбілісі у п'ятницю відбувся протест через участь голови уряду країни у міжнародному заході, гостем якого був російський диктатор Путін.

Як пише "Європейська правда", Іраклій Кобахідзе долучився до форуму на честь Міжнародного року миру і довіри в Туркменістані, де позував на спільних фото з винуватцем кривавої війни у Грузії у 2008 році, що викликало обурення громадян.

Заклик виходити на вулиці через вчинок прем'єра пролунав від п'ятої президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Його підтримали представники різних демократичних партій та рухів. Мітингарі пройшли центральним проспектом Руставелі.