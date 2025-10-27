Удари по Росії та посилення ППО: Зеленський провів Ставку

Президент підкреслив на детальній роботі із виробниками на наступні три роки.

Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, де говорили спроможності для "далекобійних санкцій проти Росії", а також посилення української ППО.

Про це глава держави розповів у Фейсбук.

"Провів Ставку. Головна тематика – наші спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування", – повідомляє Зеленський.

На Ставці проаналізували ефективність українських далекобійних ударів за визначений період і досягнуті результати.

"Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", — наголошує Президент.

Україна продовжує детальну роботу з виробниками для довгострокових контрактів. "Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою".

Також були доповіді щодо російських ударів проти інфраструктури й енергетичних обʼєктів України.

"Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення", — наголосив глава держави.