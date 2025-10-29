Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаПолітика

Генпрокурор підтвердив оголошення підозри Геннадію Труханову

Колишнього мера вважають відповідальним за наслідки повені, яка в вересні забрала життя дев'яти людей. 

Генпрокурор підтвердив оголошення підозри Геннадію Труханову
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру в службовій недбалості. Цю інформацію, раніше оприлюднену журналістами, офіційно підтвердив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Підозра оголошена у зв'язку з наслідками повені, що призвела до дев'яти смертей. Кравченко вважає, що не стихія призвела до їх загибелі, а "службова недбалість чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему міста і ніяк їх не вирішував".

Геннадій Труханов отримав підозру
Фото: Національна поліція в Telegram
Геннадій Труханов отримав підозру

Кравченко згадав про загибель родини переселенців з Курахового, яка опинилася в пастці води в помешканні. Також загинули інспекторка Укрзалізниці, 23-річна дівчина, жінка у власному домі, медсестра трамвайного депо.

Генпрокурор вважає, що ці дев'ять смертей спричинила халатність місцевої влади, яка не вирішувала питання забитих зливних стоків і безвідповідальності.

В Офісі генпрокурора розповіли, що підозра оголошена за статтею 367 – неналежне виконання обов'язків, що призвело до загибелі людей. Крім Труханова, підозри отримали ще вісім одеських посадовців і керівників підприємств. 

"Серед підозрюваних: два заступники міського голови, директори Департаменту міського господарства та Департаменту муніципальної безпеки, директор, начальник структурного підрозділу та два головних інженери Комунального підприємства «Міські дороги», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Труханов неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

"Унаслідок цього упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень. Водночас, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем", – повідомили в ОГП.

Також там додали, що Труханов 30 вересня, в день стихійного лиха, не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації і не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту.

  • Учора ввечері про те, що Труханов і двоє його заступників отримали підозри писала УП. 
  • Після трагічної повені наприкінці вересня президент Володимир Зеленський доручив з'ясувати обставини загибелі людей. У жовтні Геннадія Труханова відсторонили від посади у зв'язку з позбавленням його громадянства України. Труханов сказав, що буде судитися.
  • Громадянства його позбавили на підстави виявленого паспорта Росії. Сам він заперечує, що є російським громадянином. 
﻿
