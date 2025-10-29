Україна проголосувала проти резолюції ООН щодо припинення американської блокади Куби

Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Необхідність припинення американської блокади Куби”.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що це рішення не є раптовим і має серйозні підстави.

«Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента “успіхів” Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули», — зазначив Сибіга.

Він нагадав, що цього року Україна закрила посольство в Гавані та знизила рівень дипломатичних відносин із Кубою.

«Наш голос не спрямований проти кубинського народу – ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії», — наголосив міністр, якого цитує Міністерство закордонних справ.

Сибіга заявив, що тисячі кубинців підписали контракти й поповнили лави російських військових, які воюють проти України.

«Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином», — підкреслив глава МЗС.

Він додав, що Україна «завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі і принципи Статуту ООН».