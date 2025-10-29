Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаПолітика

Україна проголосувала проти резолюції ООН щодо припинення американської блокади Куби

МЗС пояснило причини такого кроку.

Україна проголосувала проти резолюції ООН щодо припинення американської блокади Куби
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Необхідність припинення американської блокади Куби”.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що це рішення не є раптовим і має серйозні підстави.

«Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента “успіхів” Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули», — зазначив Сибіга.

Він нагадав, що цього року Україна закрила посольство в Гавані та знизила рівень дипломатичних відносин із Кубою.

«Наш голос не спрямований проти кубинського народу – ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії», — наголосив міністр, якого цитує Міністерство закордонних справ

Сибіга заявив, що тисячі кубинців підписали контракти й поповнили лави російських військових, які воюють проти України.

«Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином», — підкреслив глава МЗС.

Він додав, що Україна «завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі і принципи Статуту ООН».
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies