Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В МЗС України відреагували на заяву Путіна про "коридор" для журналістів у зону бойових дій

У відомстві нагадали, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням законодавства та міжнародного права. 

В МЗС України відреагували на заяву Путіна про "коридор" для журналістів у зону бойових дій
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

В українському МЗС відреагували на заяву Путіна про "коридор" для журналістів у райони Покровська та Куп'янська. 

"Чесно кажучи, я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям Путіна щодо «коридорів» у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції виглядають — 29 серпня 2014 року в Іловайську", – написав речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х. 

Він зазначив,що єдиною метою Путіна є продовження війни, і він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню. 

"Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів", – наголосив речник і нагадав, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням законодавства нашої держави та міжнародного права. 

Такі візити матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки, і МЗС "уважно стежить за подіями".

  • Нещодавно російський диктатор запропонував дозволити іноземним та українським журналістам відвідати території біля Покровська і Куп'янська, де начебто "заблоковані" українські підрозділи. 
  • Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив такі заяви. Він знову побував на Покровському напрямку і сказав, що інформація про "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.
  • Разом з тим, за його даними, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання – виявити її і знищити. 
  • Вчора угруповання військ "Схід" заперечило проникнення окупантів до Мирнограда.
