В МЗС України відреагували на заяву Путіна про "коридор" для журналістів у зону бойових дій

В українському МЗС відреагували на заяву Путіна про "коридор" для журналістів у райони Покровська та Куп'янська.
"Чесно кажучи, я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям Путіна щодо «коридорів» у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції виглядають — 29 серпня 2014 року в Іловайську", – написав речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.
Він зазначив,що єдиною метою Путіна є продовження війни, і він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню.
"Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів", – наголосив речник і нагадав, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням законодавства нашої держави та міжнародного права.
Такі візити матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки, і МЗС "уважно стежить за подіями".
Frankly, I do not recommend that any reporters trust any of Putin's proposals for "corridors" in the warzone. I saw firsthand how such proposals play out—on August 29, 2014, in Ilovaysk.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 30, 2025
Putin's only goal is to prolong the war. And he has never kept any of his ceasefire pledges.…
- Нещодавно російський диктатор запропонував дозволити іноземним та українським журналістам відвідати території біля Покровська і Куп'янська, де начебто "заблоковані" українські підрозділи.
- Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив такі заяви. Він знову побував на Покровському напрямку і сказав, що інформація про "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.
- Разом з тим, за його даними, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання – виявити її і знищити.
- Вчора угруповання військ "Схід" заперечило проникнення окупантів до Мирнограда.