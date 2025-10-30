В МЗС України відреагували на заяву Путіна про "коридор" для журналістів у зону бойових дій

У відомстві нагадали, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням законодавства та міжнародного права.

В українському МЗС відреагували на заяву Путіна про "коридор" для журналістів у райони Покровська та Куп'янська.

"Чесно кажучи, я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям Путіна щодо «коридорів» у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції виглядають — 29 серпня 2014 року в Іловайську", – написав речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

Він зазначив,що єдиною метою Путіна є продовження війни, і він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню.

"Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів", – наголосив речник і нагадав, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням законодавства нашої держави та міжнародного права.

Такі візити матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки, і МЗС "уважно стежить за подіями".

Frankly, I do not recommend that any reporters trust any of Putin's proposals for "corridors" in the warzone. I saw firsthand how such proposals play out—on August 29, 2014, in Ilovaysk.



