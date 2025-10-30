Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Президент обговорив із віцепрем’єр-міністеркою Словенії розвиток ініціативи PURL

Також обговорили механізм SAFE. 

Президент обговорив із віцепрем’єр-міністеркою Словенії розвиток ініціативи PURL
Володимир Зеленський і віцепрем’єр-міністерка Словенії Таня Файон
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон і обговорив із нею розвиток ініціативи PURL та механізм SAFE. 

Про це розповіли у Офісі президента. 

Президент подякував Словенії за приєднання до  ініціативи PURL. На його думку, це є важливим сигналом для інших країн долучатися до цієї програми.

За словами Володимира Зеленського, внески здебільшого йдуть саме на посилення ППО, і це дуже важливо.Крім того, говорили про механізм SAFE. Президент зазначив, що Україна зацікавлена в предметній співпраці та участі в спільних оборонних проєктах.

Також ішлося про спільну дипломатичну роботу для досягнення реального миру, адже, як наголосив Зеленський, росіяни не йдуть на припинення вогню й не хочуть миру, тому потрібно продовжувати тиск. Зокрема, це застосування санкцій, зокрема вторинних, проти нафтового сектору та інших галузей, які допомагають Росії фінансувати її воєнну машину, а також спрямування заморожених російських активів на захист України.

Окрему увагу приділили роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала Росія, та спільним зусиллям у цьому напрямі.

Володимир Зеленський і Таня Файон також обговорили ситуацію зі вступом України до Євросоюзу та важливість відкриття переговорних кластерів.

  • Таня Файон зустрілася сьогодні також із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Перед поїздкою до столиці очільниця словенської дипломатії відвідала Львівську, Хмельницьку та Житомирську області, де ознайомилася з об’єктами соціальної інфраструктури, зведеними за підтримки уряду Словенії.
