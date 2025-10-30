Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаПолітика

Сирія визнає незалежність Косово

Країни також встановили дипломатичні відносини.

Сирія визнає незалежність Косово
Ахмед аль-Шараа, Мухаммед бін Салман аль-Сауда та Вйоса Османі
Фото: Вйоса Османі

На зустрічі у Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, досягнута домовленість про визнання незалежності Республіки Косово з боку Сирії.

Про це повідомила президентка Косова Вйоса Османі.

“Це справді рішення історичного значення між двома державами, засноване на взаємній повазі до тривалої боротьби за свободу, взаємного визнання суверенітету, територіальної цілісності та відданості двосторонній співпраці та встановленню дипломатичних відносин”, - написала Вйоса Османі.

Вона також подякувала спадкоємному принцю Королівства Саудівська Аравія Мухаммеду бін Салману аль-Сауда за досягнення такої домовленості. 

“Народ Косова та народ Сирії занадто довго жертвували собою, щоб досягти своєї свободи. Саме на знак визнання цих страждань і жертв, а також з найвищим зобов'язанням підтримувати одне одного на міжнародному рівні та через двосторонні відносини, ми досягли цієї угоди”, - наголосила президентка Косова. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies