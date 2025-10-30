Сирія визнає незалежність Косово

На зустрічі у Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, досягнута домовленість про визнання незалежності Республіки Косово з боку Сирії.

Про це повідомила президентка Косова Вйоса Османі.

“Це справді рішення історичного значення між двома державами, засноване на взаємній повазі до тривалої боротьби за свободу, взаємного визнання суверенітету, територіальної цілісності та відданості двосторонній співпраці та встановленню дипломатичних відносин”, - написала Вйоса Османі.

Вона також подякувала спадкоємному принцю Королівства Саудівська Аравія Мухаммеду бін Салману аль-Сауда за досягнення такої домовленості.

“Народ Косова та народ Сирії занадто довго жертвували собою, щоб досягти своєї свободи. Саме на знак визнання цих страждань і жертв, а також з найвищим зобов'язанням підтримувати одне одного на міжнародному рівні та через двосторонні відносини, ми досягли цієї угоди”, - наголосила президентка Косова.