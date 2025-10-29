Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Bloomberg: танкер із російською нафтою, який прямував до Індії, розвернувся у Балтійському морі після санкцій США

Судно перевозить близько 730 тисяч барелів російської нафти Urals, відвантажених із російського порту Приморськ 20 жовтня. 

Bloomberg: танкер із російською нафтою, який прямував до Індії, розвернувся у Балтійському морі після санкцій США
“Фурія” 28 жовтня розвернулася поблизу Данії та Німеччини
Фото: Bloomberg

Танкер Furia, який мав доставити російську нафту до Індії, раптово змінив курс у Балтійському морі й тепер стоїть на місці, що може свідчити про збої в торгівлі нафтою між Москвою та Нью-Делі після посилення санкцій США, пише Bloomberg. 

За даними сервісів відстеження суден, Furia пройшла протоку між Данією та Німеччиною, але у вівторок розвернулася у зворотному напрямку та різко знизила швидкість. Судно класу Aframax перевозить близько 730 тисяч барелів сорту Urals, відвантажених із російського порту Приморськ 20 жовтня. Вантаж належить “Роснафті”.

Розворот танкера стався через тиждень після того, як США запровадили санкції проти “Роснафти” та “Лукойлу”, наказавши завершити всі операції з ними до 21 листопада. Ці обмеження загрожують зупинити постачання дешевого російського палива до Індії. Представники індійських нафтопереробних компаній заявили, що обсяги імпорту з Росії найближчим часом можуть суттєво скоротитися.

Спочатку Furia мала прибути до порту Сікка в індійському штаті Гуджарат, де базуються Reliance Industries і Bharat Petroleum. Згодом у системі зазначили новий пункт призначення — єгипетський Порт-Саїд, який часто вказують судна перед проходом Суецького каналу.

Reliance, що має довгостроковий контракт із Роснафтою, заявила про дотримання санкцій і почала закуповувати нафту на Близькому Сході. Державні індійські компанії також стали обережнішими у закупівлях російської сировини.

Танкер Furia, якому вже 23 роки, перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії. Його менеджером у базі Equasis вказано азербайджанську компанію Harbor Harmony Shipmanagement, а власником – Whispering Willow Corp із Сейшел. Компанії не відповіли на запити журналістів.

Тим часом Данія та інші країни ЄС посилюють контроль над судами, що перевозять російську нафту, зокрема старими танкерами тіньового флоту, до якого, ймовірно, належить і Furia.
