Вибори в Нідерландах: за даними екзитполу, ультраправі не змогли зайняти перше місце

Лідирує ліберальна центристська політсила "Демократія 66".

Популіст Герт Вілдерс голосує на виборах
Фото: EPA/UPG

За результатами екзитполу на парламентських виборах у Нідерландах лідирує ліберальна центристська політсила "Демократія 66" (D66 ).

Про це повідомляє NOS.

D66 наразі може отримати 27 місць, за нею йдуть ультраправа “Партія Свободи” (PVV) Герта Вілдерса, яка поки що претендує на 25 мандатів.

Таким чином D66 може отримати на 18 місць більше, ніж на попередніх виборах, в той час як PVV втрачають 12 місць.

За даними екзитполу до першої пʼятірки також входять права Народна партія за свободу і демократію (VVD) – 23 місця, альянс лівих і "зелених" (GL-PvdA) – 20 місць, а також консервативний Християнсько-демократичний заклик (CDA) з 19 мандатами.

Втім, зазначає видання, екзитпол має похибку в одне місце, але можлива також різниця в два місця з результатом.

Загалом у парламенті Нідерландів 150 депутатів.
