УП: Геннадію Труханову та двом його заступникам вручили підозру у службовій недбалості

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам вручили підозру у службовій недбалості.
Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
“Увечері 28 жовтня Труханову та його 7-м підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після трагедії з водою в Одесі” - йдеться у повідомленні.
Крім того, правоохоронці вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.
Негода в Одесі
- 30 вересня в Одесі випала аномальна кількість дощу: за добу – двомісячна норма.
- Злива спричинила масштабні підтоплення, в зв’язку з чим 10 людей загинули. Серед них – ціла родина переселенців з Донецька у приватному будинку, писала "Думська". Ця місцевість в Одесі лежить у низині, а квартира, де мешкали загиблі, була на цокольному поверсі.
- В Одесі станом на 3 жовтня внаслідок затоплення зафіксовано майже 800 пошкоджених будинків, з них близько 500 – багатоповерхівки.