УП: Геннадію Труханову та двом його заступникам вручили підозру у службовій недбалості

Йдеться про негоду в Одесі 30 вересня, коли загинуло 10 людей.

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам вручили підозру у службовій недбалості.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

“Увечері 28 жовтня Труханову та його 7-м підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після трагедії з водою в Одесі” - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

Негода в Одесі