Центральна ВЛК анулювала на Дніпропетровщині сфальсифіковані рішення про непридатність до служби

Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на Дніпропетровщині.
Про це повідомили у ДБР.
Вже анульовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів. Злочинну схему викрили працівники ДБР у липні цього року.
Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.
Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість “послуг” становила від 5 до 20 тисяч доларів США і залежала від багатьох факторів: платоспроможності, стану здоров’я призовника та серйозності “липового” діагнозу.
На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби. Внаслідок таких дій мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.
У межах досудового розслідування ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасовано непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми триває перевірка.
- Раніше у Нацполіції повідомили, що лікарку з Херсонщини підозрюють у сприянні в уникненні мобілізації військовозобов’язаними. За даними поліції, лікарка допомогла двом чоловікам на певний період уникнути мобілізації до ЗСУ.