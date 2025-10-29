Центральна ВЛК анулювала на Дніпропетровщині сфальсифіковані рішення про непридатність до служби

У липні ДБР викрило схему, яку організували один із керівників районної військово-лікарської комісії та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.

Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у ДБР.

Вже анульовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів. Злочинну схему викрили працівники ДБР у липні цього року.

Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.

Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість “послуг” становила від 5 до 20 тисяч доларів США і залежала від багатьох факторів: платоспроможності, стану здоров’я призовника та серйозності “липового” діагнозу.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби. Внаслідок таких дій мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.

У межах досудового розслідування ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасовано непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми триває перевірка.