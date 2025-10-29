Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання? Розповідає Третій армійський корпус

Добровільне повернення є ключем до мінімізації кримінальних наслідків.

Третій Армійський Корпус опублікував у офіційному блозі детальний покроковий алгоритм для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (СЗЧ), але мають бажання повернутися до виконання обов'язків.

У корпусі підкреслюють, що добровільне повернення є ключем до мінімізації кримінальних наслідків, які за умов воєнного стану можуть сягати 10 років позбавлення волі (згідно зі ст. 407 ККУ). Корпус нагадує: повернення можливе і є найкращим способом уникнути кримінальної відповідальності. 

Нерідко СЗЧ плутають з дезертирством. Ключова відмінність полягає в намірі: СЗЧ – це несанкціонована відсутність без наміру ухилитися від служби назавжди (Ст. 407 ККУ), тоді як дезертирство – це залишення служби з прямим умислом уникнути військової служби на постійній основі (Ст. 408 ККУ).

Законодавство передбачає, що військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ і добровільно повертається, може бути звільнений від кримінальної відповідальності за наявності письмової згоди командира. Зволікання, навпаки, лише посилює відповідальність.

3-й армійський корпус пропонує прямий алгоритм для повернення:

  • звернутися до рекрутингового центру (наприклад, 3ОШБр 3АК) для співбесіди, оскільки в Корпусі відкрито багато вакансій
  • отримати рекомендаційний лист із погодженою посадою
  • звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП) та отримати припис для запуску процедури поновлення на службі.

3 АК закликає військових не боятися робити цей крок і наголошує на необхідності діяти швидко, оскільки ймовірні зміни в законодавстві можуть ускладнити застосування пом'якшувальних норм у майбутньому.

Контакти для консультацій та повернення:
