Втрати російської армії за добу становлять 960 солдатів

Упродовж доби російська армія втратила 960 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, РСЗВ, 2 засоби ППО.
Про це розповіли у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб.
- танків – 11 305 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 514 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 089 (+25) од.
- РСЗВ – 1 531 (+1) од.
- засоби ППО – 1 232 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 993 (+128) од.
- спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.
Дані уточнюються.