ГоловнаСуспільствоВійна

Втрати російської армії за добу становлять 960 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 140 860 осіб. 

Втрати російської армії за добу становлять 960 солдатів
Бої із росіянами
Фото: Скріншот відео ГУР

Упродовж доби російська армія втратила 960 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, РСЗВ, 2 засоби ППО. 

Про це розповіли у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб. 
  • танків – 11 305 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 514 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 089 (+25) од.
  • РСЗВ – 1 531 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 232 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340) од.
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 993 (+128) од.
  • спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
