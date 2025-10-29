Росіяни пошкодили газогін на Херсонщині, вбили одну людину і поранили трьох

Під ворожими ударами перебували 32 населені пункти області.

У Херсонській області за добу росіяни пошкодили газогін, вбили одну людину і поранили трьох.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Софіївка, Дніпровське, Понятівка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Новорайськ, Милове, Качкарівка, Дудчани, Ольгівка, Вірівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Миколаївка, Токарівка, Мала Олександрівка, Первомайське, Безводне, Білоусове, Нова Шестірня, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватний гараж та автомобілі, газопровід. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.