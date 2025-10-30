Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Росіяни атакували Київщину: є постраждала у Борисполі

Під ударом цивільне населення.

Росіяни атакували Київщину: є постраждала у Борисполі
Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: Telegram

У ніч на 30 жовтня росіяни обстріляли населені пункти Київської області ударними безпілотниками.

За інформацією від начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, у Борисполі постраждала 36-річна жінка. У неї термічні опіки обличчя й долонь, рани передпліччя й гомілки. Потерпілу госпіталізували до місцевої лікарні, їй надається допомога.

Загалом у Борисполі вирувала пожежа у приватному будинку, в кількох житлових приміщеннях вибито вікна, знищено два автомобілі, ще чотири пошкоджено. 
