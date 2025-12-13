Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували "Молнією" місто Харків

Без постраждалих і руйнувань.

Росіяни атакували "Молнією" місто Харків
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Скріншот відео Харківської ОВА

13 грудня російські окупанти атакували Харків безпілотником типу "Молнія". Без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, по Київському району було завдано удар БпЛА типу "Молнія". Наразі дані про постраждалих та руйнування не надходили", – ідеться у повідомленні.

Детальна інформація зʼясовується.

  • Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по дев’ятьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро мирних жителів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies