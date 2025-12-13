Росіяни атакували "Молнією" місто Харків

13 грудня російські окупанти атакували Харків безпілотником типу "Молнія". Без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, по Київському району було завдано удар БпЛА типу "Молнія". Наразі дані про постраждалих та руйнування не надходили", – ідеться у повідомленні.

Детальна інформація зʼясовується.