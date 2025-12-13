За добу ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківщини: поранено цивільних

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по дев’ятьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Павлівка Нововодолазької громади поранення отримали четверо чоловіків віком 45, 45, 60 і 62 роки, а також дві жінки — 62 та 19 років.

У місті Мерефа постраждали 42-річна та 71-річна жінки і 33-річний чоловік.

За інформацією правоохоронних органів, протягом доби ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема:

4 ракети (тип встановлюється);

15 БпЛА типу «Герань-2»;

1 FPV-дрон;

7 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

Богодухівський район: пошкоджено електромережі у с. Братениця, гараж та автомобіль у сел. Краснокутськ, приватний будинок у с. Максимівка;

Куп’янський район: пошкоджено складське приміщення у с. Плоске;

Харківський район: пошкоджено автозаправну станцію, 5 автомобілів у с. Павлівка, 7 приватних будинків та автомобіль у м. Мерефа;

Чугуївський район: пошкоджено електромережі у с. Тимченки.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 96 осіб. Станом на ранок у пункті залишаються 30 людей. Загалом від початку його роботи зареєстровано 19 650 евакуйованих.