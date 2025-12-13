В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: армія РФ заблокована на півночі Куп’янська

Російські підрозділи заблоковані і не мають змоги отримати підкріплення.

Сили оборони: армія РФ заблокована на півночі Куп’янська
Сили оборони зачистили північно-західну околицю Куп'янська
Фото: DeepState

Російські підрозділи, що залишаються на Харківщині у північній частині Куп’янська та на його околицях, опинилися заблокованими та не мають можливості отримувати підкріплення або повноцінне постачання.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов.

"Я ж вже насправді не перший день кажу про те, що російські війська заблоковані у північній частині міста (Куп’янськ - ред.), просто тут, скоріш, мова навіть не про безпосередньо місто, а про його околиці. Так, безумовно зараз російські війська у місті не можуть отримувати поповнення", – зазначив Трегубов.

За його словами, кількість активних російських військових у цьому районі є обмеженою.

"Власне там десь перебуває до 40 активних позивних, а якщо брати за оцінками саме не активних позивних, а людей, то десь, за даними нашої розвідки, понад 100, але проводити там якісь активні дії вони не можуть", – уточнив він.

Речник підтвердив, що ворог відрізаний від забезпечення.

"Росіяни у північних районах міста не можуть отримувати ні підкріплення, ні постачання, хіба що за допомогою повітряного мосту чи скидів з безпілотників", – підсумував Трегубов.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies