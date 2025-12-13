Російські підрозділи, що залишаються на Харківщині у північній частині Куп’янська та на його околицях, опинилися заблокованими та не мають можливості отримувати підкріплення або повноцінне постачання.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов.

"Я ж вже насправді не перший день кажу про те, що російські війська заблоковані у північній частині міста (Куп’янськ - ред.), просто тут, скоріш, мова навіть не про безпосередньо місто, а про його околиці. Так, безумовно зараз російські війська у місті не можуть отримувати поповнення", – зазначив Трегубов.

За його словами, кількість активних російських військових у цьому районі є обмеженою.

"Власне там десь перебуває до 40 активних позивних, а якщо брати за оцінками саме не активних позивних, а людей, то десь, за даними нашої розвідки, понад 100, але проводити там якісь активні дії вони не можуть", – уточнив він.

Речник підтвердив, що ворог відрізаний від забезпечення.

"Росіяни у північних районах міста не можуть отримувати ні підкріплення, ні постачання, хіба що за допомогою повітряного мосту чи скидів з безпілотників", – підсумував Трегубов.